مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

طالب مجلس الأمن الدولي، صباح اليوم الأربعاء، بوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليه، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

ويشهد إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان قتالاً شرسًا بين الجانبين، وسط اتهامات لتركيا بالتورط في الاشتباكات لصالح أذربيجان.

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ووسط احتدام القتال بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ، تتوالى التقارير بشأن إرسال تركيا مقاتلين سوريين لدعم أذربيجان وهو ما نفته السلطات هناك، كما نفته وزارة الدفاع التركية رغم إعلان الرئيس، رجب طيب إردوغان، وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان بكافة إمكانياتها كما طالب أرمينيا بإنهاء "احتلالها" للمنطقة.

وقد نقلت صحيفة الجارديان ووكالة رويترز للأنباء تقارير بشأن إرسال مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا إلى أذربيجان، وبأن دفعة أولى من 500 مقاتل سوري وصلت إلى هناك بالفعل بحسب ما ذكرته مصادر عدة داخل ما يعرف بالجيش الوطني السوري (المظلة الرئيسية للجماعات السورية المسلحة المدعومة من تركيا) وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت الجارديان أنها تحدثت إلى ثلاثة أشخاص يعيشون في آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا، وقد أكدوا أن ما يقرب من عقد من الحرب والفقر المدقع دفعهم إلى تسجيل أسمائهم لدى قادة المسلحين والوسطاء الذين وعدوهم بتشغيلهم في شركة أمن تركية خاصة في الخارج.