حزب الله ينظم جولة لوسائل الإعلام بمواقع زعم نتنياهو أنها مخازن للأسلحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نظمت حركة حزب الله اللبنانية، جولة لوسائل الإعلام في منطقة الجناح، مساء أمس الثلاثاء، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي أشار خلالها إلى وجود مخزن أسلحة للحزب في المنطقة وقرب شركة غاز.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في كلمة خلال الجولة: "نحن لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات، وهذه الجولة تكشف أن هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين الأسلحة للمقاومة، ونحن قمنا بهذه الجولة لكي نكذب اتهامات نتنياهو ونمنع تحريضه للشعب اللبناني على المقاومة الشريفة" مؤكدًا على عدم وجود صواريخ في هذا المكان.

وتابع: "ادعاءات العدو كاذبة وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صورايخ ونحن نظمنا هذه الجولة بشكل سريع لكشف كذب نتنياهو".

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هذا ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، معلومات حول ثلاثة مواقع لتصنيع صواريخ موجهة بدقة يقول إن حزب الله يستخدمها في بيروت، بما في ذلك الموقع الذي تحدث عنه نتنياهو.

وقال الجيش إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة عدة مرات بالمواقع، وتحث الآن الحكومة اللبنانية، بدعم من المجتمع الدولي، على التدخل.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، عبر حسابه على تويتر، على تصريحات حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، التي دعا خلالها وسائل الإعلام لزيارة المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو، قائلاً: "‏أمين عام حزب الله حسن ‎نصرالله! من الأفضل عدم التهرب، أنت تعلم حق العلم أن المواقع في الجناح، الليلكي والشويفات تقوم بتصنيع مواد لإنتاج صواريخ دقيقة. دعنا نرى إذا كنت ستسمح لوسائل الإعلام من الوصول إلى المواقع الثلاث هذه، ونرى حينها من على صواب وحق".