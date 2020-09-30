الإمارات تعلن ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الإمارات، مساء أمس الثلاثاء، ترشحها وانطلاق حملتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قوله: "ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

وأضاف: "ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول".

وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2021 خمس دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022- 2023، حيث يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين في المجلس 10 أعضاء يعملون لفترات متداخلة مدتها سنتان، ويأتي إعلان الإمارات، عقب حصولها على تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو الماضي.