أكثر من مليون وفاة بكوفيد-19 في العالم

أودى وباء كوفيد-19 الذي ظهر في الصين في ديسمبر عام 2019 قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم، بحياة أكثر من مليون شخص، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" بالإستناد إلى مصادر رسمية اليوم الإثنين.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين الجمعة إن "مليون حالة (وفاة) رقم فظيع"، محذرا من أنه "من المحتمل جدا" أن تتضاعف الحصيلة.

وأصيب أكثر من 32,9 مليون شخصا رسميًا منذ بداية الوباء، بينهم ما لا يقل عن 22,5 مليون تعافوا حتى اليوم. وسجلت الولايات المتحدة (نحو 205,000 وفاة) والبرازيل (142 ألف وفاة) والهند (100 ألف) والمكسيك (أكثر من 76 ألفا).

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ويشكّل عدد الوفيات في هذه البلدان أكثر من نصف حصيلة الوفيات في العالم.

وتجاوزت الهند، حيث يتم تسجيل ما بين 80 ألف و90 ألف إصابة جديدة يومية، عتبة ستة ملايين إصابة الاثنين.

أ ف ب