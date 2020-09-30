رواد تويتر يتذكرون السلطان قابوس صديق الراحل أمير الكويت

تذكر رواد موقع التغريدات الصغيرة تويتر، السلطان قابوس، وذلك بعد وفاة أمير الكويت الشيخ الصباح. وتصدر تريند قابوس بن سعيد، موقع تويتر في سلطنة عمان، وذلك بعد إعلان خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. واستذكر رواد موقع تويتر رحيل السلطان قابوس بن سعيد مطلع العام الجارى. قابوس بن سعيد مطلع العام الجارى. وتوالت التعليقات على ترند قابوس بن سعيد، وقال أحدهم المعلقين: باتت الفجيعة مرتان في عام واحد ورحل الصديقان. وقال مغرد أخر: رحل الأبوان قابوس بن سعيد وصباح الأحمد. السلطان قابوس ومصر.. تاريخ من المواقف المشرفة Advertisements وقال غيره: رحم الله الفقيدين اللذين رحلا بسنة واحدة وكانا صديقان. وأعلن الديوان الأميرى الكويتى مساء اليوم، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم. وتوفي السلطان قابوس بن سعيد يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020م.

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