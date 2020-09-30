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إسبانيا تحبط هجرة 11 مغربيا

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تمكنت وحدة الإنقاذ البحري الإسبانية من اعتراض قارب قادم من المغرب وعلى متنه 7 أشخاص، في محاولتين منفصلتين للوصول إلى الضفة الشمالية عبر سواحل سبتة، وأوقفت 11 مهاجرا غير شرعي

من أصول مغربية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

 

وأشارت صحيفة "إلفارو دي سيوتا" المحلية، إلى أنه جرى نقلهم إلى ميناء سبتة لإجراء الفحوصات

الطبية لهم قبل وضعهم في الحجر الصحي بمستشفى الصليب الأحمر.

 

وأضافت، أن "عناصر الحرس المدني الإسباني أجهضوا في اليوم ذاته محاولة أخرى للوصول إلى الجزيرة الخضراء بتوقيف 4 مغاربة، انطلقت رحلتهم من سواحل سبتة وتم وضعهم، بدورهم في الحجر الصحي أيضا".

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