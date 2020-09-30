5 ولايات جزائرية تصاب بالملاريا

سجلت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء، 1110 حالات إصابة بالملاريا تركز معظمها في ولاية تمنراست التي سجلت 918 إصابة وهي أكبر حصيلة في البلاد، تلتها ولاية أدرار

بـ96 حالة، في حين سجلت ولاية إيليزي 89 حالة وولاية ورقلة 5 حالات، وتم تسجيل حالتي إصابة في غرداية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصدر في الوزارة أن أصحاب بعض الإصابات المسجلة قدموا من الخارج، وقد "تم التكفل بهم بالمؤسسات الصحية".

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إخراج مخزون احتياطي اللقاح المضاد للملاريا وتوجيهه لولايات الجنوب.