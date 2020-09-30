وساطة أمريكية لاستئناف المحادثات بين اليونان وتركيا

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بجزيرة كريت، بشأن استئناف المحادثات بين اليونان وتركيا، ومطالب السيادة البحرية المتعارضة بينهما، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأكد بومبيو، على أن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا، ويقومبومبيو بزيارة لليونان تستغرق يومين مع احتدام التوترات في المنطقة حول موارد الطاقة.
واتفقت اليونان وتركيا، البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اللذان يختلفان حول مجموعة من القضايا، على استئناف المحادثات الاستكشافية حول مطالب
وقال بومبيو "يحدونا الأمل في أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة".
وكان بومبيو، قال في مقابلة مع وكالة "أثينا" للأنباء، إن الاهتمام الأمريكي المتزايد بمنطقة شمال اليونان مرتبط بأهميتها الجيواستراتيجية وبتنويع مصادر الطاقة في أوروبا، إذ أن هدف سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا هو جعلها مستقلة عن روسيا و"غازبروم".
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