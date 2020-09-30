جثمان الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت ظهر الغد

يصل الى أرض الكويت يوم غد الاربعاء،جثمان فقيد الكويت والوطن العربي والعالم أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشارت مصادر كويتية ان مراسم الدفن ستتم بعد وصول الجثمان ألى الكويت.

كان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم

الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.