عاجل-ولي العهد يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بأمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة للفقيد. من جهته أعرب أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.



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