توجيه تهم “محاولات قتل” إرهابية إلى منفّذ هجوم باريس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 48 دقيقة

وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تهمة ارتكاب “محاولة قتل على صلة بتنظيم إرهابي” إلى رجل نفّذ هجوماً بساطور في باريس الجمعة أمام المبنى السابق لأسبوعية شارلي إيبدو، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطرة، كما أفادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إنّ قاضي مكافحة الإرهاب المكلّف هذه القضية وجّه إلى زاهر حسن محمود، المولود في باكستان قبل 25 عاماً، تهمة أخرى هي تشكيل “عصبة أشرار” إرهابية، وطلب إيداعه الحبس الاحتياطي.