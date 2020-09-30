بومبيو: أمير الكويت الراحل له دوراً محورياً في بناء السلام والازدهار في الخليج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

نعى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى في الولايات المتحدة، حيث كان يتلقى العلاج هناك، عن عمر ناهز ٩١ عامًا.

وقال بومبيو، إن نزعة أمير الكويت الراحل، الإنسانية وقيادته العالمية ساهمت في تحويل الكويت إلى دولة حديثة مزدهرة، مشيرًا إلى أنه كان له دورًا محوريًا في بناء السلام والازدهار في منطقة الخليج.

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وأعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الأربعاء.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن اليوم وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عامًا، وهو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن ولي عهد البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت غدًا أمام البرلمان، خلفًا للراحل.