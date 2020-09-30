ترامب ينعي الشيخ صباح الأحمد… كان صديقاً وشريكاً ودبلوماسياً لا مثيل له

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آخر تحديث: 30 - سبتمبر - 2020 12:07 صباحًا
ترامب والامير الراحل
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال ترامب “أشعر بحزن عميق لرحيل صديقي العزيز سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. نقدم أنا وميلانيا تعازينا الصادقة لشعب الكويت”.
وتابع ترامب أن الأمير الراحل كان “صديقا وشريكا” للولايات المتحدة، وأعاد إلى الأذهان منحه الصباح وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى.
وأكد الرئيس الأمريكي، أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد كان دبلوماسيًا لا مثيل له ، حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عامًا.
واشار الى أن “وساطته في الخلافات بالشرق الأوسط أقامت جسورا بين المنقسمين في الظروف الأكثر صعوبة”.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن تجتمع دول الخليج “لتكريم إرث” الشيخ صباح الأحمد “والعمل من أجل مستقبل التعاون، الذي كان يتطلع إليه”.
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