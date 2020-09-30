جثمان أمير الكويت الراحل يصل إلى بلده من أميركا غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 11:45 مساءً

ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء نقلا عن الديوان الأميري أن جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيصل إلى الكويت غدا الأربعاء قادما من الولايات المتحدة.

وتوفي الشيخ صباح في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو تموز بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.