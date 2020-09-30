شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني برصاص مجهولين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قتل ثلاثة عناصر من الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء برصاص مجهولين في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق البلاد، حسب وسائل إعلام رسمية.
وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” نقلاً عن متحدث للحرس “تعرضت سيارتان لقوات الباسيج، في مقاطعة نيكشهر لاعتداء من ركاب سيارة من طراز بيجو 405” أثناء مرورهما على الطريق.
وأفادت بأن الهجوم أدى الى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة رابع، مشيرة الى أن هوية المعتدين قيد التحقيق.
وشهدت محافظة سيستان-بلوشتان القريبة من الحدود مع باكستان، اعتداءات عدة في الأعوام الماضية استهدفت قوات الأمن.
وينشط في المحافظة انفصاليون بلوش وجماعات جهادية، وسبق لإيران اتهام باكستان بدعمهم.
وكان من أبرز هذه الاعتداءات، هجوم في فبراير 2019 أدى إلى مقتل 27 عنصراً من الحرس الثوري. وقالت إيران حينها إن الهجوم نفذه انتحاري باكستاني.
وتبنت الهجوم جماعة “جيش العدل” السنية، التي تقول طهران إنها تشن عمليات غالبيتها انطلاقاً من قواعد في باكستان المجاورة.
كما تعرض عدد من عناصر قوات الأمن الإيرانية في المحافظة للخطف على يد مجموعات تعدها إيران “إرهابية” أو “مناهضة للثورة”.
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