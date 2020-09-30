شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مراسم دفن الشيخ صباح الأحمد مقتصرة على الأقرباء فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن مراسم دفن جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، مقتصرة على الأقرباء فقط؛ امتثالًا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

وقال الشيخ الجراح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد، ويعلن أن الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى سيقتصر على أقرباء الشيخ صباح الأحمد فقط.