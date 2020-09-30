شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: حزين للغاية لوفاة أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، عن تعازيه في وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال ترامب، في البيان الصادر عن البيت الأبيض: إنني حزين للغاية لوفاة صديقي العزيز صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونرسل تعازينا الحارة إلى شعب الكويت.

وأكد الرئيس ترامب، أن الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان صديقا وشريكا لا يتزعزع للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، تشرف بمنحه وسام جوقة الاستحقاق المرموق، قائد من الدرجة الأولى.