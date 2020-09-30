شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان أمير الكويت اليوم.. ومراسم الدفن مقتصرة على الأقرباء والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الكويت، عن وصول جثمان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله ـ. إلى البلاد، اليوم الأربعاء قادماً من الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس الثلاثاء عن وزير شؤون الديوان الأميري القول "إن حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه، والديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول جثمان أمير الكويت اليوم.. ومراسم الدفن مقتصرة على الأقرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.