شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان أمير الكويت اليوم.. ومراسم الدفن مقتصرة على الأقرباء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكويت، عن وصول جثمان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله ـ. إلى البلاد، اليوم الأربعاء قادماً من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس الثلاثاء عن وزير شؤون الديوان الأميري القول "إن حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه، والديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".