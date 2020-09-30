درجال يبحث مع رئيس هيئة الاوراق المالية آليات دعم القطاعين الرياضي والشبابي

رياضة 2020-09-29 | 23:40 89 مشاهدة إستقبل وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، مساء الثلاثاء، رئيس هيئة الاوراق المالية فيصل الهيمص والوفد المرافق له، وبحث معهم سبل دعم وتطوير قطاعيّ الرياضة والشباب.



وأكد الوزير درجال على "السعي لاستقطاب رجال الأعمال و رأس المال عبر القطاع الخاص من أجل دعم ورعاية الإتحادات الرياضية سعياً للوصول إلى التمويل الذاتي بالشكلزالذي يخدم الجهتين الراعية والمستفيدة، وهذا معمول به في أغلب دول العالم". وقال الوزير درجال خلال اللقاء وبحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة، انه "تم اليوم مناقشة السبل المتاحة في دعم ورعاية قطاعيّ الشباب والرياضة من خلال مبادرات هيئة سوق الأوراق المالية، فضلاً عن إمكانية التعاون في رعاية الإتحادات الرياضية والمؤسسات الشبابية ودعم نشاطاتها من خلال شركات القطاع الخاص والمختلط في بغداد والمحافظات كافة".وأكد الوزير درجال على "السعي لاستقطاب رجال الأعمال و رأس المال عبر القطاع الخاص من أجل دعم ورعاية الإتحادات الرياضية سعياً للوصول إلى التمويل الذاتي بالشكلزالذي يخدم الجهتين الراعية والمستفيدة، وهذا معمول به في أغلب دول العالم". وأشاد الهيمص، بالجهود "التي يبذلها وزير الشباب والرياضة وحرصه على دعم ورعاية قطاعيّ الشباب والرياضة". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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