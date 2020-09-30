قبل أول مناظرة مع ترامب.. بايدن يلعب بورقة الضرائب

قبل ساعات من مناظرته الأولى مع الرئيس دونالد ترامب، نشر المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، إقراراته الضريبية لعام 2019، ودعت حملته ترامب إلى القيام بالشيء نفسه.



واتخذ بايدن هذه الخطوة بعد يومين من إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الاتحادية في 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد شركاته خسائر فادحة.

ولم يدفع ترامب، بحسب الصحيفة، ضرائب على الدخل خلال عشر سنوات من آخر 15 عاما، وسعى ترامب طويلا إلى الحفاظ على سرية سجلاته المالية الشخصية.

وأظهرت إقرارات بايدن الضريبية، أنه وزوجته جيل دفعا أكثر من 346 ألف دولار كضرائب اتحادية ومدفوعات أخرى لعام 2019 على دخل يقارب 985 ألف دولار قبل أن يسعيا لاسترداد ما يقرب من 47 ألف دولار قالا إنهما دفعاها أكثر مما كان ينبغي عليهما دفعه.

وقالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن، في تصريحات صحفية، "هذا مستوى تاريخي من الشفافية يهدف إلى إعطاء الشعب الأمريكي الثقة مرة أخرى في أن زعماءهم سيهتمون بهم وليس بصافي دخولهم".

وأضافت "سيدي الرئيس، أصدر إقراراتك الضريبية أو اخرس".

ومع إدلاء أكثر من مليون أمريكي بأصواتهم في وقت مبكر بالفعل ونفاد الوقت أمام تغيير الآراء أو التأثير على شريحة صغيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فإن المناظرة بين المرشحين للبيت الأيض تنطوي على مخاطر كبيرة قبل خمسة أسابيع من انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وستبدأ المناظرة التي تستغرق 90 دقيقة، مع جمهور محدود، ومتباعد اجتماعيا بسبب جائحة فيروس كورونا، في التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0100 بتوقيت جرينتش الأربعاء) في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند، وسيديرها كريس والاس من قناة فوكس نيوز.

وهذه هي المناظرة الأولى من ثلاث مناظرات من المقرر أجراؤها، بين المرشحين، تحتضنها مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.





وفي الوقت الذي يتصدر فيه بايدن استطلاعات الرأي، يأمل ترامب الذي يخوض حملته الانتخابية بشراسة، في أمسية جيدة تمنحه زلة لسان من منافسه السبعيني الذي له سوابق في هذا الأمر، لتحسين موقعه قبل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

آمالٌ يزيد من منسوبها مخاوف ملياردير نيويورك من أن يصبح أول رئيس أمريكي لا يعاد انتخابه منذ 25 عاما، أي منذ هزيمة جورج دبليو بوش أمام بيل كلينتون سنة 1992.

وتأتي المناظرة بعد أشهر من الاتهامات المتبادلة، سيلتقي المرشح الجمهوري ترامب (74 عاما) وخصمه الديمقراطي بايدن (77 عاما).

وستكون لغة الجسد وعبارات المرشحين في المناظرة، موضع متابعة عن كثب من ملايين المشاهدين ليس فقط في أمريكا بل في العالم.

فترامب اعتاد منذ فترة أن يهزأ من القدرات العقلية والجسدية لخصمه بايدن، بل ونعته بـ"جو النعسان"، وبأنه "دمية" في يد اليسار الراديكالي.