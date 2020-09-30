عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول اتصال بين خادم الحرمين وأمير الكويت الجديد

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

الخليج 365

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، وقوف المملكة مع الكويت، متمنيا لها المزيد من الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال: "لقد فقدنا أخاً عزيزاً وقائداً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية".

وتابع قائلا: "رحل الفقيد صباح الأحمد، بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته".

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وعبر خادم الحرمين الشريفين عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه ويسدد خطاه لخدمة الكويت وشعبها.

وكان الديوان الملكي السعودي قد قال، في بيان له، "تلقى خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ صباح الأحمد.

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو/ حزيران 2006، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية، والدبلوماسية.