شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب: دعوة البرلمان للانعقاد بداية أكتوبر تتم طبقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن دعوة البرلمان للانعقاد بداية أكتوبر تتم طبقا للدستور وستكون جلسة إجرائية تنفيذا للدستور. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن الجلسة لن تستغرق ساعة أو ساعة ونصف، وسيتم دعوة النواب للحضور وسيتم رفع الجلسات لحين إجراء الانتخابات. وأكد أن مدة البرلمان الجديدة ستعقد فى 10 يناير 2021 بعد انتهاء المجلس الحالى بيوم واحد.

وأشار إلى أن اللجان من الممكن أن تنعقد وفقا لما يستجد من الأحداث، مؤكدًا أن اللغط كبير حول البرلمان من أعداء الوطن منها شائعة تأجيل الانتخابات وهو أمر عار تماما عن الصحة.

ومن جانب آخر، علق السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب، على الدعوات التخريبية التى يطلقها أعداء الوطن، عبر القنوات المعادية، قائلاً: "الشعب المصرى يعى حقيقة هذه الدعوات.. وأى دعوات للتخريب لا مجال لها لأن الفلاح المصرى مثل دكتور الجامعى لديه من النباهه تجعله قادر على الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ورفض أى شىء يعطل مسيرة التنمية.. وأهم من يعتد أن مصر ستعود للوراء".