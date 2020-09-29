بني ملال.. مهنيو قطاع الحفلات والأعراس يعودون إلى الاحتجاج بعد تدهور القطاع بسبب كورونا

قرر مهنيو قطاع الحفلات والأعراس في بني ملال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، يوم غد الأربعاء للمطالبة باستئناف عملهم.
وحسب بلاغ لمهني قطاع الحفلات والأعراس ي بني ملال، فإنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، من أجل استجابة السلطات الإقليمية لمطالبهم، المتمثلة في استئناف العمل كباقي القطاعات، وتسهيل عملية أداء واجبات القروض الصغرى، وتأجيل فواتير الماء والكهرباء.
وأضاف البلاغ ذاته أن مهنيي القطاع يطالبون بإعفاء ضريبي، وتنظيم القطاع، وتسهيل عملية أخذ القروض الصغرى بالنسبة إلى مهني القطاع بعد أزيد من 7 أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
وكانت السلطات الولائية في مدينة بني ملال قد قررت، نهاية الأسبوع الماضي، التخفيف من التدابير الاحترازية، التي سبق أن اتخذتها كإجراءات استباقية للسيطرة، والحد من تفشي وباء كوفيد 19 في المدينة، التي شهدت تصاعدا في حالات الإصابة به خلال الشهر الماضي.
الإجراءات التخفيفية تمثلت في تمديد أوقات إغلاق المقاهي، ومحلات القرب التجارية، والقاعات الرياضية، وإخضاع المشتغلين في الحمامات لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، وذلك في أفق إعادة فتح هذه الحمامات لاحقا.
وفي سياق متصل تم الإبقاء على إغلاق قاعات الألعاب، وملاعب القرب؛ وتحديد أوقات إغلاق المنتزهات، والفضاءات العمومية في السادسة مساء؛ وتحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية الكبرى في التاسعة مساء.
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