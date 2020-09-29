وزير العدل يبحث سبل محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع محاميي الدارالبيضاء-فيديو

تصوير: يونس مردوخ

قال محمد بن عبد القادر، وزير العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، إن المغرب منخرط بقوة في الجهود الدولية، والمنتظم الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مبرزا أنها بالغة التعقيد، والخطوة.

وأضاف الوزير، في تصريح لـ”اليوم24″، على هامش لقاء تواصلي، نظمته وزارة العدل بشراكة مع هيأة المحامين في الدارالبيضاء، حول موضوع “أي دور لمحامي في محاربة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب”، (أضاف) أنه يوجد في مقر هيأة المحامين في الدارالبيضاء بصفتها أكبر هيأة للمحامين في المغرب، في إطار سلسلة من التواصل مع هيآت المحامين في المغرب حول مكافحة هذه الجرائم.

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وأفاد الوزير نفسه أن المغرب منخرط بقوة في الجهود الدولية، والمنتظم الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه بحسب الدستور المملكة، فإن المواثيق الدولية، التي يصادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية.

ولفت محمد بن عبد القادر، في التصريح ذاته، الانتباه إلى أن وزارة العدل قامت بمشروعات قانونية كثيرة في هذا الموضوع، مؤكدا أنها قدمت مشروع قانون لمحاربة غسل الأموال، واليوم، يناقش في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.