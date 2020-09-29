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شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان صباح الأحمد يصل الكويت غداً الأربعاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
يصل جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الكويت اليوم "الأربعاء" قادما من الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "يصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء 13 صفر 1442هـ الموافق 30 سبتمبر 2020م، الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".
وقال وزير شؤون الديوان الأميري إن حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه، والديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه.
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