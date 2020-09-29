الإصابات بكورونا في الهند قد تتجاوز 60 مليوناً

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أعلنت السلطات الطبية الهندية المسؤولة عن إدارة وباء كوفيد-19 الثلاثاء أن أكثر من 60 مليون هندي، أي أكثر بعشر مرات من الأرقام الرسمية، قد يكونون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، نقلا عن دراسة وطنية تستند إلى التحاليل المصلية التي تقيس الأجسام المضادة.



ووفقًا للأرقام الرسمية، أصيب أكثر من 6,1 ملايين هندي من أصل 1,3 مليار نسمة، في البلاد وهذا يجعلها ثانية في العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

لكن تحاليل الدم التي أجريت على 29 ألف شخص في 21 ولاية هندية بين منتصف أغسطس ومنتصف سبتمبر أظهرت أن عدد المصابين قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وقال المدير العام للمجلس الهندي للبحث الطبي بلرام باغافا خلال مؤتمر صحافي بوزارة الصحة إن "الاستنتاج الرئيسي لتحاليل المصل هذه أن واحدًا من كل 15 فردًا فوق سن العاشرة تعرض في أغسطس" للفيروس.

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وأظهرت النتائج أن التعرض للفيروس كان أعلى بين أولئك الذين شملتهم الدراسة في أحياء المدن الفقيرة (15,6%) والمناطق الحضرية الأخرى (8,2%) مقارنة بالمناطق الريفية (4,4%).

وتظهر التحاليل المصلية الأجسام المضادة التي طورتها أجسام الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس.

وكشفت النتائج الأولية للاختبارات المصلية أن 0,73% من البالغين في الهند، أو نحو 6 ملايين شخص، تعرضوا للفيروس قبل مايو.

ولفت الباحثون إلى أن هذه التحاليل تكشف أيضًا عن الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم أثناء التعرض لفيروسات كورونا الأخرى، وليس فقط للفيروس المسبب لكوفيد-19.

رفعت الهند تدريجياً إجراءات الاحتواء الصارمة للغاية التي فرضتها في آذار/مارس في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتدهور.