قطر تطلب من أمريكا التوسط في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كشفت قناة إسرائيلية مساء الثلاثاء، أن قطر طلبت من الإدارة الأمريكية الدخول على خط الوساطة بين حركة حماس في قطاع غزة وإسرائيل، للتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين.



وبحسب موقع إرم نيوز، ذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن قطر ”طلبت من مسؤولي الإدارة الأمريكية التدخل من أجل دفع محادثات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، ولم تتلق رداً من الأمريكيين“.

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وأشارت القناة إلى أنه ”من غير الواضح ما إذا كان التدخل القطري بطلب من حماس، أو بناء على مبادرة من قطر التي تحاول أن تحجز لها دورًا في ملف القضية الفلسطينية“.

ولفتت إلى أن حماس ”تصر على مطالبها بالإفراج عن مئات الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم خلال صفقة تبادل الأسرى الماضية، قبل البدء في أي مفاوضات جديدة، وهو ما ترفضه إسرائيل“.

وتؤكد حماس أسرها 4 إسرائيليين، اثنان منهما أسرا خلال عمليات عسكرية إبان الحرب الإسرائيلية على غزة صيف العام 2014، في حين أسر الآخران في ظروف غير واضحة