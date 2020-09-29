شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جثمان الأمير الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت غداً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:20 صباحًا, 30 سبتمبر 2020 م يصل جثمان صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه غدا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.

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