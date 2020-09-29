شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ينعي أمير الكويت ويعلن الحداد 3 أيّام والان نبدء بالتفاصيل

نعى الأردن ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس، معلنة حالة الحداد في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، وفي البلاط الملكي الأردني لمدة 40 يوما.

وأصدر الديوان الملكي الأردني بيانا فيما يلي نصه: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الأردني ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.