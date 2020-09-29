شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وصول جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الكويت، عن وصول جثمان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله ـ. إلى البلاد، غدًا الأربعاء قادماً من الولايات المتحدة.

وكان الديوان الأميري بدولة الكويت أعلن وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري:" ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون ".