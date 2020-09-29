شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 155 إصابة في الجزائر و39 وفاة بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الجزائر 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتقع إجمالي الإصابات إلى 51370 حالة. وأوضحت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر أنه سُجلت 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1726 حالة وفاة, فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36063 حالة. فيما سجّل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 121.183 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت أيضا 39 حالة وفاة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 2152، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 100.253 حالة.

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