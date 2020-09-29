توفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء عن عمر 91 عاما، على ما أعلن الديوان الأميري في الكويت.

وقال الديوان الأميري في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الأميري يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.