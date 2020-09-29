ركلات الحظ تبتسم لصالح توتنهام على حساب تشيلسي في ديربي لندن

2020-09-29 | 22:36
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أطاح توتنهام بنظيره تشيلسي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، من دور الـ16، بعد فوزه بركلات الترجيح.
وكانت المباراة قد شهدت تقدم تشيلسي بهدف تيمو فيرنر، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.
وظل البلوز مسيطرًا على المباراة على صعيد النتيجة حتى الدقيقة 83، حيث أحرز إريك لاميلا هدف التعادل لأصحاب الأرض.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وحسم توتنهام النتيجة لصالحه، بخمسة أهداف مقابل أربعة، حيث أهدر ماسون مونت ركلة ترجيح لـ تشيلسي.
وظل البلوز مسيطرًا على المباراة على صعيد النتيجة حتى الدقيقة 83، حيث أحرز إريك لاميلا هدف التعادل لأصحاب الأرض.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وحسم توتنهام النتيجة لصالحه، بخمسة أهداف مقابل أربعة، حيث أهدر ماسون مونت ركلة ترجيح لـ تشيلسي.
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