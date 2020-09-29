سفارة اذربيجان بالعراق: يجب حل النزاع بين اذربيجان وارمينيا

شددت سفارة اذربيجان في العراق، الثلاثاء، على ضرورة حل النزاع بين اذربيجان وارمينيا.

وقال القائم بأعمال السفارة نصير ممدوف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاستفزازات والهجمات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة لأرمينيا على أراضي جمهورية أذربيجان ادت إلى هجوم مضاد شنته القوات المسلحة لأذربيجان".

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واضاف "يجب حل هذا النزاع ضمن وحدة أراضي جمهورية أذربيجان على أساس القانون الدولي وسيادة أذربيجان وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا ، وكذلك قرارات الأمم المتحدة".

وتابع ان "القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان أخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ أربعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي"، موضحا ان "هذه القرارات لم تنفذ لمدة 30 عاما، بل بقيت على الورق فقط".