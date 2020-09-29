"وجودك خطر"..صرخة لبنانية في وجه نصر الله

واجه اللبنانيون أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصر الله وادعاءاته التي أعلنها، مساء الثلاثاء، في كلمة له خصّصها للرد على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتصدّر هاشتاق "نصرالله" التعليقات الساخرة منه على موقع "تويتر"، في لبنان وذلك بعد الكلمة التي ألقاها.

وبعد يومين من خطاب ماكرون متهما المسؤولين اللبنانيين بالخيانة الجماعية ومحملا حزب الله وحركة أمل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة واعتذار مصطفى أديب، ردّ نصرالله مهاجما الرئيس الفرنسي، زاعما أن الأطراف الأخرى تتحمل ما آلت إليه الأمور في لبنان.

من هنا كانت تعليقات اللبنانيين منها الساخرة ومنها التي أضاءت على حقيقة الواقع المر بلبنان بعد سيطرة مليشيا حزب الله الإرهابي.

وكتب نمر عساف على حسابه، قائلا: "وجودك هو الخطير على لبنان وشعبه.. من أخطر الكلام في خطاب نصرالله: نحن لا نخاف من الدولة ومن الجيش اللبناني".





وأضاف متوجها لنصرالله: "نحن لا نخاف منك ولا من سلاحك ولا من تهديدك ولا من حلفائك".

وقالت نيكول نجار ساخرة: "لأمين عام فرقة كركلا: اطلع أولا من تحت المجارير ومن ثم نحكي (يمكننا الحديث)".





وخاطبت سندرا زغيب نصرالله قائلة: "ما دام أنت عنتر وتريد أن تحرر وتقاتل لماذا تبقى مختبئا مع الفئران؟".





وتابعت: "حسن نصرالله لو يقاوم على قدر ما يتكلم كان حرّر القدس منذ 30 عاما".

وقال ناشط: "أريد أن أفهم نصرالله ماذا يريد من لبنان؟ لو يقول له أن لا هو ولا غيره يستطيعون تقرير مصير لبنان".

Advertisements





فيما كتب آخر "إضافة إلى أن نصرالله نسي أن حكومة حسان دياب كانت حكومته قال إنه خائف على البلد"، وتوجه له بالقول: "أنت أكبر تهديد للبلد".





ونشر اللبناني طوني معوض خبر إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تخزين حزب الله الأسلحة والصواريخ بين المدنيين، وكتب معلقا: "نصرالله يجعلنا نعيش في خطر كمرمى لمشروع إيران في المنطقة".





وتحدث عيسى ضومط عن خطاب حسن نصرالله، قائلا: "خطاب ساعتين في كل المواضيع فقط بهدف التبرير".

وتساءل: "هل حديثك يرد كرامتة المواطنين.. هل يتوقف التهريب ويعود الضحايا الذين سقطوا بسببك ومستقبلنا الذي ضاع أمام أعيننا.. كل هذا أنت سببه وخطابك تافه".





وأتت مواقف نصرالله بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن استكمال مهمة تشكيل الحكومة، السبت الماضي، نتيجة عرقلة حزب الله وحركة أمل له متمسكين بالحصول على وزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة وهو ما يتعارض مع المبادرة الفرنسية التي تقضي بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين.





وفي رد منه على فشل هذه المبادرة، أطلق الرئيس الفرنسي جملة مواقف واصفا ما حدث في لبنان بـ"الخيانة الجماعية" من قبل الأحزاب اللبنانية، محملا المسؤولية الأكبر لحزب الله.

وقال ماكرون، الأحد الماضي، إن "حزب الله يعطي لنفسه أكبر من حجمه، ولا يرغب هو وحركة أمل في تقديم أي تنازلات أو احترام أي التزامات".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه: "لا يمكن أن يكون حزب الله مليشيا عسكرية وحزبا سياسيا مسؤولا في آن واحد".

وأكد أن "على حزب الله الاختيار بين وضع لبنان على السيناريو الأسوأ أو على طريق الديمقراطية".