إضراب موظفي النقل يشل أكبر مدن ألمانيا

أدى إضراب عام نظمته أكبر نقابة في ألمانيا، الثلاثاء، إلى شلل في حركة النقل العام في العديد من المدن الكبرى في البلاد.



ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، توقفت حافلات النقل العام والقطارات في العديد من المدن الألمانية، إثر تنظيم عمال قطاع النقل إضرابا عاما للمطالبة بلوائح عمل موحدة لموظفي القطاع العام في البلاد.

وشمل الإضراب العديد من المدن الكبرى مثل بولين وكيل، وإرفورت، وهانوفر، التي تعرضت لاضطرابات مرورية كبيرة بسبب توقف النقل العام.

فيما يخطط موظفو النقل العام في مدن مثل ميونخ وفرايبورج للحاق بالإضراب خلال الأيام المقبلة.

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وإثر توقف وسائل المواصلات العامة، دعت شركات النقل المواطنين للتخلي عن الرحلات غير الضرورية اليوم، أو الاستعانة بوسائل نقل أخرى.

بل وصل الأمر إلى إعفاء الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة، ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن "شمال" من الحضور إلى المدرسة، الثلاثاء، بسبب الإضراب.

كانت نقابة "فيردي" العمالية، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، دعت، الجمعة الماضي، إلى الإضرابات للضغط من أجل وضع قواعد عمل موحدة على مستوى البلاد لحوالي 87 ألف موظف في قطاع النقل العام.

ويرفض مسؤولو شركات النقل الموافقة على لوائح عمل موحدة، والتي من شأنها أن تحل محل الأنظمة المختلطة التي يجرى العمل بها، وتفرق بين المدن والولايات المختلفة في الأجور وضغط العمل.