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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يهنئ أمير الكويت الجديد بتوليه مقاليد الحكم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على تسلمه مقاليد حكم البلاد.
وقدم العاهل السعودي تعازيه للشيخ نواف بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ووصفه بأنه ”قائد كرّس حياته لخدمة وطنه، وأمته العربية والإسلامية، والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة، وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم“.
وقال الملك سلمان إن المملكة تقف مع الكويت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
وتوفي، مساء اليوم الثلاثاء، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، وأعلن مجلس الوزراء أخاه غير الشقيق أميرًا للبلاد، وسيؤدي القسم الدستوري، غدًا الأربعاء، أمام مجلس الأمة.
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