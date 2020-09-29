شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور السادات: جماعة الإخوان تسعى لضرب السلام المجتمعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن القائمة الوطنية من أجل مصر تحالف انتخابي وليس سياسيا، مؤكدا أننا نركز على معركة انتخابية قوية على الأرض، وأنه جمد عضويته في الحركة المدنية لرغبته في مشاركة الحزب بانتخابات الشيوخ والنواب.

وأضاف السادات، في حوار لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد شردي، إن الحزب يخوض الانتخابات بـ9 مقاعد في القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات النواب المقبلة، لافتا أن الدكتور أيمن أبو العلا، أحد مرشحين الحزب في القائمة الوطنية، سيكون هو رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب المقبل بعد فوز القائمة، موضحا أن 18 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ودعا السادات المصريين بالخارج بالمشاركة القوية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيضا الشعب المصري ككل أن يشارك بقوة في الانتخابات المقبلة، لافتا أن الانتخابات البرلمانية ستشهد إعادة كثيرة على المقاعد الفردية، وأن المنافسة ستكون قوية بين القوائم المرشحة.

وعن تحريض قنوات الإخوان المستمر، قال إن جماعة الإخوان يسعون لضرب السلام المجتمعي، والنواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعي، وأن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لن تتوقف.