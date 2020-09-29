شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: الشيخ نواف الصباح على علم بجميع التطورات السياسية الداخلية والخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يثق فى الشيخ نواف الأحمد، لأنه كان قريباً من الأمير الراحل صباح الأحمد، وهو على علم بجميع التطورات السياسية الداخلية والخارجية، ولديه فكر ومرونة.

وأضاف عمرو موسى، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء: "أرجو أدعو لأمير الكويت الجديد بالتوفيق في خدمة الدولة والشعب والوطن العربي، الذي يتعرض اليوم للكثير من التحديات الحقيقية". وأكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن الأمير الجديد لديه مسئوليات وواجبات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

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وكان الديوان الأميرى الكويتى، أعلن نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تليفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي » ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بأذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.