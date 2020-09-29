شكرا لقرائتكم خبر عن منذر قفراش يؤكد سعى المتطرفين لتمويل البسطاء من المصريين للخروج بمظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف بفرنسا، ورئيس جبهة إنقاذ تونس، إن المنتدى تأسس في باريس 2017، مكون من دكاترة وباحثين في العلوم الثقافية والنخبة المثقفة في العالم العربي المتواجدين في أوروبا، تكوين المنتدى لمواجهة الفكر المتطرف وفضحهم أمام العالم، متابعا: "نعمل ليل نهار لكشف مخططات الفكر المتطرف، مضيفا أنهم يعملون على تمويل البسطاء من المصريين للخروج في مظاهرات، ومن ضمنهم مسلحين يضربون الأمن، ليحدث ضحايا، ويتهم الأمن المصري بقتل المتظاهرين، حيث يريدون من ذلك إخراج قيادات الإخوان من السجون في الفترة المقبلة.

وأضاف "قفراش"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كان هناك خطورة على الأمن القومي، وبحسب المخطط الذي وصلنا يُطبق في مصر، مخطط مبني على ثلاث برامج أمني وضرب الاقتصاد والحقوقي، المخطط الأمني يعمل على تصوير فيديوهات أو فيديوهات سابقة لما حدث في ثورة يناير في مصر، وإعادة بثها على الجزيرة وقنوات الإخوان، وادعاء أن الشارع المصري ضد النظام وإسقاط النظام، مضيفا أنه بالنسبة للمخطط الاقتصادي، بعد متابعة من لجنة بالمنظمة، تتابع القيادات الإخوانية في لندن وأوروبا بصفة عامة، توصلنا أن الجمعيات الإخوانية الموجودة في أوروبا تعمل مع الجالية المصرية في باريس، متابعا: "لو في مصري حابب يحول فلوس لمصر، الإخوان يعطوه أكثر من المبلغ الذي يريده بس لا يرسل للبنك، حتى لا تتلقى مصر عملة صعبة من الخارج، ولدينا قائمة أسمية بكل من يشرف على هذا المخطط، والقائمة بها 720 شخص في أوروبا، والمتواجدين في مصر يتعدون الألف شخص".

وأشار إلى أن المخطط الحقوقي، يقوموا بتصوير فيديوهات كأنهم ضُربوا بالرصاص والحزن، وينددوا بأن الأمن يقمعهم، ويحصلوا على تلك الفيديوهات، ويرسلوها إلى منظمات حقوق الإنسان في أوروبا، للضغط على مصر اقتصاديا، موضحا أن قطر على رأس هذا المخطط، خاصة بعد القبض على محمود عزت، وتنظيم الإخوان في مصر في فوضى داخلية، ويبحثون عن مكان المرشد، فقطر دوره إسناد إبراهيم منير ليكون هو المشرف، لافتا إلى أن هناك 300 جمعية في أوروبا لجمع التبرعات للإخوان، ويستغلون المساجد وشبكات الدعارة والمخدرات وشبكات تبييض الأموال، ويجمعون الملايين لدعم التنظيم الإرهابي شهريا.

وأكد أنهم جمعوا تسجيلات هاتفية، واخترقوا حسابات إخوانيين، منهم يوسف ندا الإمبراطور المالي للإخوان، ويعيش حاليا بين إيطاليا وسويسرا، لافتا إلى أنه واحد من أكبر قيادات تنظيم الإخوان، ووجدوا داخله الجمعيات وكيفية غسيل الأموال بين أوروبا وباقي الدول، وتمويل الفضائيات معتز مطر وغيرهم في تركيا عبر أموال طائلة تُجمع في أوروبا من خلال الجوامع وشبكات الدعارة، لافتا إلى أن السفارة القطرية في باريس، حاولت شرائهم بالمال من أجل الحصول على المستندات الموجودة بالمنظمة من أجل عدم فضح الجماعة والتنظيم الإرهابي وتمويلهم له، مؤكدا على أنهم عملوا على اختراق المنتدى، ولكن فشلوا في الحصول على المستندات والتسجيلات.

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وفى الختام، أكد أن أمن مصر من أمن تونس وكل الدول العربية، الرئيس السيسي بالنسبة لي ولغالبية المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب هو زعيم الأمة العربية، وأنقذ مصر من سرطان الإخوان المسلمين، وفي مخيلتهم أنهم ممكن يرجعوا للحكم بعد سقوط السيسي، وده بعدكم ولا ألف سنة، مصر لديها شعب يحميها.

وكان كشف منذر قفراش، عن خطة وضعها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لبث الفوضى بالدولة المصرية، قائلاً: "بناء على معلومات دقيقة وصلت لى من أطراف مطلعة عن وجود مخطط يشرف عليه التنظيم الدولى للإخوان بتمويل قطرى يهدف لإحداث الفتنة فى مصر عبر بث الشائعات وإعادة بث فيديوهات لمظاهرات حصلت إبان ثورة يناير فى مصر، وتسويقها على أنها مظاهرات تحدث اليوم فى مصر ضد النظام المصرى والرئيس السيسي".

وقال "قفراش"، فى بيان: وتتولى قناة الجزيرة وقنوات الإخوان وشبكات إعلامية على السوشيال ميديا مقرها بأوروبا وتحديدا لندن تسويقها للرأى العام الدولى تستهدف تجييش منظمات حقوق الإنسان ضد مصر وإتهام السلطات المصرية بقمع المظاهرات ثم الدخول فى صدام مع الأمن المصرى والجيش المصرى، ويهدف المخطط لإشعال الفتنة فى مصر والسماح لمجموعات مسلحة تنفيذ اغتيالات بمصر واقتحام السجون لإطلاق سراح قيادات الإخوان المسلمين والإرهابيين واتباع المخطط الذى نفذ بسوريا حتى ضرب الدولة المصرية".

وأوضح "قفراش"، أن الهدف الأبعد لجماعة الإخوان ومن يمولها هو تقسيم مصر وفى مرحلة ثانية من المخطط تتولى اللجان الإخوانية الممولة بإغراء البسطاء المصريين بالمال للخروج فى مظاهرات بعد صلاة الجمعة فى كل ربوع مصر، بينما يكون بينهم مندسون مسلحون مهمتهم خلق مناوشات مع الأمن المصرى والجيش وحرق المقرات وقتل المصريين لاتهام الدولة بقتلهم وإشعال الشارع بكل الطرق".