شكرا لقرائتكم خبر عن أنور السادات: القائمة الوطنية من أجل مصر تضم كوادر سياسية مرموقة.. والدولة تبذل جهودا كبيرة فى كل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المشاركة ستكون كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نتيجة لوجود المنافسة القوية بين المرشحين على مستوى الفردي والقائمة.

وأضاف السادات، في حوار لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد شردي، أن البرلمان الحالي له حق الانعقاد حتى 9 يناير المقبل، لافتا أن حزب مستقبل وطن بذل جهودا كبيرة في اللقاءات بين الأحزاب، مؤكدا أن القائمة لوطنية من أجل مصر تضم كوادر سياسية مرموقة، وأننا نحتاج إعادة الثقة في الفترة الحالية بين الأحزاب، وأن الدستور قائم على الأحزاب.

وتابع: نحتاج إلى تعديل تشريعي لقانون الأحزاب للسماح بدمج الأحزاب ذات الفكر الواحد، مؤكدا أن حزب الإصلاح والتنمية كان له مواقف عديدة معارضة، ولكننا حريصين على بلدنا مصر، وراجعت الكثير من المواقف، وجدت أننى أحتاج أسمع أكثر من رؤية، والفترة الماضية كنا نسمع من زاوية واحدة وهذا أمر خاطئ، وأنه لا أحد ينكر أن الدولة تشهد العديد من الإنجازات والمشروعات العديدة في كافة المجالات، ونحن نعترف بهذا.

وأوضح أن لحزب الإصلاح والتنمية 3 نواب الذين شاركوا في القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ، ولنا 9 مقاعد في مجلس النواب المقبل ضمن مرشحي القائمة الوطنية.