شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب يعلق على دعوة الرئيس لانعقاد جلسة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد مجلس النواب الخميس المقبل، هي جلسة إجرائية عادية وفقا للدستور، وسيتم دعوة كافة أعضاء البرلمان ومن لم يحضر سيسجل "غياب"، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قد يدعو أى لجان إذا كان هناك أمر متعلق بتلك اللجان، موضحا أن الأمر ليس متعلقا بأي أمور طارئة.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "بعض الناس مطلعة إشاعات الفترة دي بخصوص البرلمان، وطلعوا إشاعة قريبة عن تأجيل الانتخابات، وطبعا ده اللى بيعملوا إعلام الإرهاب خارج مصر، وبيحاولوا كل يوم ينشروا الشائعات دي ويكرروها عشان الناس تصدقها".