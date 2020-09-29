شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الخميس الأول من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

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