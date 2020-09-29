شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرارات جمهورية بنقل عدد من القضاة إلى وظائف غير قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عدداً من القرارات الجمهورية نشرته الجريدة الرسمية، بنقل عدد من القضاة الي وظائف غير قضائية.

وتضمنت القرارات، القرار رقم رقم 532 لسنة 2020 ، بنقل السيد أحمد مرسى سيد مرسى – الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة شمال سيناء الإبتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الصحة والسكان ، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى قراراً رقم 533 لسنة 2020 بنقل السيد أحمد محمد كمال عبدالعزيز محمد – الرئيس من الفئة (أ ) بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتب فيها، كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 534 لسنة 2020 بنقل السيد محمد مصطفى عبدالحافظ محمد – الرئيس من الفئة ( ب ) بمحكمة المنيا الإبتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

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كما أصدر الرئيس السيسى قراراً رقم 535 لسنة 2020 بنقل السيد محمد مصطفى فايز أبوالفتوح رضوان القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية وتادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها .

كما أصدر الرئيس السيسى قراراً رقم 536 لسنة 2020 بنقل السيد الأستاذ مدحت محب محمد حافظ الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .

كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهوري رقم 537 لسنة 2020 بنقل السيد الأستاذ خالد محمد عبدالحميد عبداللطيف النائب بمجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها .