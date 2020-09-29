شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المالية والإدارية لـ"الشيوخ" تستعرض التجهيزات النهائية بالمجلس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الثلاثاء اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثلا عن وزارة المالية، فضلاً عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وقد استعرضت اللجنة في مستهل أعمالها ما تم من أعمال التجهيزات النهائية بمقر مجلس الشيوخ وإجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر لشراء الأصول اللازمة لانعقاده، كما استعرضت مدى توافر وكفاية الاعتمادات المالية لمجلس الشيوخ.

واستعرضت اللجنة أيضاً اللجنة سبل التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ فى شأن إدارة الخدمات المشتركة بين المجلسين وأوجه الاستفادة من هذه الخدمات.

وفي ختام الاجتماع وجه المستشار وزير شئون المجالس النيابية، شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على جهودهم المبذولة فى سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.

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