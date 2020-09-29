شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب ينكس العلم حداداً على رحيل أمير دولة الكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتنكيس أعلام مجلس النواب في ضوء صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام في وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب بتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

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