تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى أمير الكويت: قضى عمره في خدمة الوطن وقضايا الأمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صاحب السمو، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، قضاها في خدمة الوطن وقضايا الأمة.

إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إذ تنعى أمير دولة الكويت الشقيقة، فإنها تتقدم بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق، في رحيل واحد من أبرز القادة العرب في العقود الأخيرة، وأيقونة عالمية في العمل الإنساني.

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي أعلن، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.

ونقل تلفزيون الكويت الرسمي بياناً من الديوان الأميري جاء فيه ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.