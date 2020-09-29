للمرة الثانية.. الأزهر يفتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال و أولى ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بدءا من الغد الأربعاء، للمرة الثانية
وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على المناطق بضرورة فتح باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بالمعاهد التي بها أماكن شاغرة، من الغد وحتى بداية العام الدراسي.
كان الأزهر الشريف، قرر إعادة فتح باب التقدم للالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، للمرة الأولى في العاشر وحتى الـ 18 من سبتمبر الجاري، بعد ورود طلبات كثيرة من أولياء الأمور.
وفتح الأزهر الشريف، باب التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي المقبل، في الـ 15 من يونيو الماضي، وحتى نهاية أغسطس، وأعاد فتحه مرة أخرى.
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