ترامب ناعيًا أمير الكويت: كان صديقًا وشريكًا ودبلوماسيًا لا مثيل له

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ٩١ عامًا.
وقال ترامب في بيان نشره موقع البيت الأبيض الإليكتروني، إنني حزين لوفاة صديقي العزيز أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونرسل أنا وميلانيا تعازينا الحارة إلى شعب الكويت.
وأضاف ترامب: "كان الشيخ صباح صديقًا وشريكًا لا يتزعزع للولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا الشهر، تشرفت بمنحه وسام جوقة الاستحقاق المرموق، قائد الدرجة الأولى".
وأضاف أنه كان دبلوماسيًا لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عامًا، ووساطته الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط ساعدت في تجسير الانقسامات في ظل أصعب الظروف، وآمل أن تجتمع دول الخليج لتكريم إرثه والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره.
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