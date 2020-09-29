التلفزيون الرسمي: جثمان أمير الكويت يصل إلى البلاد غدًا قادمًا من أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الأربعاء.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن اليوم وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 91 عامًا، وهو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وقد تسلّم مقاليد الحكم عام 2006.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن ولي عهد البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستورية أميرًا لدولة الكويت غدًا أمام البرلمان، خلفًا للراحل.